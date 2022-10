"Lok" Bischofshofen zu Gast in der Bullen-Halle

Der Nachwuchs der Eishockey-Sektion des ESV Bischofshofen genoss in der Eishalle des EC Red Bull Salzburg einen wahrgewordenen Traum.

Christian Enzbrunner und einige des rund 80-köpfigen Nachwuchses der Eishockey-Sektion des ESV Lokomotive Bischofshofen folgten der Einladung der Salzburger "Roten Bullen" und erlebten in der Eishalle der Mozartstadt einen Nachmittag gespickt mit zahllosen Highlights. Schon am Bischofshofener Friedhofsparkplatz strahlten die Gesichter bei Jung und Alt, als der Doppeldecker-Bus der Bullen vorfuhr. Als dann vor der Eishalle neben Rob - dem weltweit bekannten Maskottchen von Red Bull - auch noch die Starspieler des EC Red Bull Dominique Heinrich und Lukas Schreier warteten und Autogramme verteilten, war die lebenslange Erinnerung für die jungen Pongauer in Stein gemeißelt. Bevor es dann in die Eishalle ging, konnten sich die Kinder noch in einer Hüpfburg oder einer aufgestellten Eishockey-Schuss-Station austoben.

SN/sw/weiss Ein Erinnerungsfoto mit Maskottchen Rob durfte natürlich nicht fehlen.

Zusammenarbeit als Win-Win-Situation

Ermöglich wurde der Ausflug nach Salzburg durch die vor gut einem Jahr beschlossene Zusammenarbeit des ESV mit dem EC Red Bull Salzburg. Die Mozartstädter zeigten schon mit anderen Partnervereinen ihre Ambitionen den Eishockey-Sport in der Region zu stärken . Kleinere Vereine profitieren vom regelmäßigen Austausch mit Red Bull, Turnier-Einladungen, Ratschläge und erstklassiges Equipment, Trainingsmöglichkeiten am Salzburger Eis und eben auch von Ausflügen zu den Spielen der Profis. Als besonderes Schmankerl durften zehn auserwählte pongauer Eishockey-Talente beim Einlauf der Profis Spalier stehen. Strahlende Gesichter und leicht nervöses Zappeln machte sich in den letzten Sekunden vor dem Schritt aufs Eis breit - doch fehlerlos kehrte der Bischofshofener Nachwuchs wieder vom Eis zurück und hätte glücklicher kaum sein können. Dass die Salzburger Eis-Bullen dann auch noch gegen ihre italienischen Gegner aus Asiago mit 3:1 gewinnen konnten, war die Kirsche auf dem ohnehin prächtigen Eisbecher.

SN/sw/weiss Der Nachwuchs zeigte bei der Schuss-Station vor der Eishalle sein Können.

Strahlende Augen

"Wir sind froh und stolz mit dem EC Red Bull einen Partner gefunden zu haben, der uns so etwas ermöglicht. Ein Ausflug, wie dieser schweißt einen Verein zusammen und wird uns allen lange in Erinnerung bleiben. Dank gilt auch dem Hotel Alpenland, die uns mit Trikots oder auch wie heute mit Jausen-Sackerl für alle Kinder unterstützen", freut sich Christian Enzbrunner, Leiter der Eishockey-Sektion des ESV Lokomotive Bischofshofen, dem das Strahlen in den Augen während des Ausfluges - wie auch vielen anderen mitgereisten Eltern - selbst kaum abzuerkennen war.