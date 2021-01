Lokal einkaufen funktioniert auch im verlängerten Lockdown

Die Einbußen sind extrem, aber viele Kaufleute halten derzeit trotzdem oder erst recht die Stellung. Flexibilität ist für sie das Gebot der nächsten Wochen.

"Wie ausgestorben" sei es in der Altstadt, sagt Uhrmachermeister Michael Endl von Juwelier Scheffer in der Linzer Gasse. Trotzdem steht er wie viele seiner Kollegen vormittags im Geschäft. Kunden fragen jetzt in erster Linie Reparaturen und Services nach oder lassen Batterien tauschen. Thomas Größwang, selbe Branche, selbe Gasse, bestätigt diesen Eindruck.

Rund 90 Prozent betrage der Geschäftsrückgang im Vergleich zum Jänner 2020. Kunden berät Größwang zurzeit vor allem am Telefon. Manche berufen sich auf das ...