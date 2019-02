Lokalaugenschein in Obertauern - "Oft muss man sehr sensibel vorgehen"

Der Polizeidienst in einem Wintersportort wie Obertauern verlange viel Einfühlungsvermögen, sagen die Beamten. Ein SN-Lokalaugenschein.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen. "Klingt irgendwie verlockend, in der Realität schaut es dann doch etwas anders aus", sagen die Gruppeninspektoren Helmut Steger und Christian Ferner. Sie gehören zu den insgesamt 19 Polizeibeamten, die zwischen November und Anfang Mai im Skiort Obertauern Dienst versehen. Es gebe natürlich Unterschiede im Vergleich zur Arbeit in einer Stadt oder Gemeinde, wo man die Leute meist gut kenne. "Hier in Obertauern mit den vielen Gästen ist es einerseits die ausgelassene Anonymität, andererseits unser Bestreben, möglichst sensibel einzuschreiten, wenn es erforderlich ist", so Ferner. Beispielsweise wenn nach einem Skitag zu viel Alkohol geflossen sei. "Gleich zu Dienstbeginn in der Früh fahren wir den Ort ab, machen uns ein Bild und schauen, ob es bei den Après-Ski-Bars Beschädigungen gegeben hat oder irgendwo verlorene Ski herumliegen", sagt Ferner. Er gehört auch der alpinen Einsatzgruppe der Polizei an.