Lokalbahn investiert heuer 35 Millionen Euro

Bis zum Jahr 2025 werden sogar mehr als 140 Millionen Euro von Salzburg AG, Land und Bund in die Modernisierung der Nordstrecke fließen.

Im Frühjahr wird mit dem Umbau des Bahnhofs Oberndorf das groß angelegte Investitionsprogramm in die Salzburger Lokalbahn fortgeführt. Heuer werden rund 35,5 Millionen Euro investiert.

"Unser erklärtes Ziel ist es, durch die Fördergelder von Bund und Land die Salzburger Lokalbahn in den kommenden Jahren zum attraktivsten und bevorzugten Verkehrsmittel für die Menschen im nördlichen Flachgau zu machen. Dazu wurde bereits in den vergangenen Jahren viel geleistet, 2022 wird weiter kräftig investiert", so Gerlinde Hagler, Leiterin der Verkehrsagenden in ...