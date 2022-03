Lokalbahnhof Oberndorf wird modernisiert

Um rund 5,2 Millionen Euro wird der Bahnhof in Oberndorf auf den neuesten Stand gebracht. Ein Mittelbahnsteig wird errichtet.

Die Bauarbeiten für die Modernisierung des Bahnhofs Oberndorf und die anschließende Streckensanierung zwischen Oichtensiedlung und Oberndorf-Laufen befinden sich in den Startlöchern. Mit den ersten Vorarbeiten wurde in diesen Tagen begonnen. Der neue Bahnhof und der Streckenabschnitt sollen bis Ende des Jahres fertig sein. Rund 5,2 Millionen Euro werden in dieses Projekt investiert. "Der Bahnhof Oberndorf ist Teil der wichtigen Infrastrukturvorhaben, die wir in diesem Jahr bei der Salzburger Lokalbahn umsetzen. Damit tragen wir den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung entlang der Strecke ...