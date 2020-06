Lokalgäste hauten mit Billardkugeln und Stühlen um sich

Samstagabend kam es in einem Lokal in Wals-Siezenheim zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren unbekannten Gästen und zwei rumänischen Staatsangehörigen. Das meldete die Polizei am Sonntag in der Früh. Die beiden 23 und 27-jährigen rumänischen Staatsangehörigen seien durch Faustschläge sowie durch Bewerfen mit Billardkugeln und Stühlen im Gesicht unbestimmten Grades verletzt worden.

Die Rettung brachte die Verletzten ins Salzburger Landeskrankenhaus. Der Grund für die Auseinandersetzung ist nach Angaben der Polizei bis dato unbekannt. Eine Fahndung nach den Tätern sei negativ verlaufen.

Quelle: SN