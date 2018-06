Lokführer verhinderte mit Notbremsung schlimmen Unfall

Italiener wollte die Gleise in Salzburg-Kasern überqueren. Er überlebte mit leichten Abschürfungen.

Am Mittwoch kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall an der S-Bahnhaltestelle Kasern. Der Lokführer des herannahenden Zuges "Railjet" von Wien kommend sah eine männliche Person auf den Gleisen, betätigte den Signalknopf und leitete sofort eine Notbremsung ein.

Als der Zug zum Stehen kam stieg der Lokführer aus. Die Person, ein 57-jähriger Italiener, war mittlerweile auf dem Bahnsteig. Er hatte nur leichte Abschürfungen erlitten und wurde zur Kontrolle mit der Rettung in das LKH Salzburg verbracht.

Der Mann gab bei der polizeilichen Befragung an, er hätte die Gleise überqueren wollen, um auf die andere Seite zu gelangen und hatte den herannahenden Zug übersehen.

Der Zugverkehr war für 20 Minuten eingestellt.



(SN)