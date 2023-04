Drohungen und Erpressung: Krimineller nötigte verliebter Salzburgerin 130.000 Euro ab

Eine Frau mittleren Alters und ein jüngerer Mann... - nicht nur im Internet, sondern auch im persönlichen Kontakt finden gerissene "Love Scam"-Kriminelle ihre Opfer. So geschah es einer Salzburgerin, die sehr viel Geld dabei verlor. Und zwar an eine mehrköpfige Bande.

Cybercrime-Ermittlern der Salzburger Polizei haben jetzt zwölf Tatverdächtige eines "Love-Scam"-Betruges ausgeforscht. Dabei werden die Opfer in eine vermeintliche Liebesbeziehung gelockt - und schamlos ausgenommen.

Die Vorgeschichte des jüngsten Falles: Im Oktober 2020 lernte eine heute 49-jährige Salzburgerin einen heute 30-jährigen Nordmazedonier auf der Zugfahrt von Linz nach Salzburg kennen.

In weiterer Folge gaukelte der 30-Jährige der Salzburgerin Liebesgefühle und eine Liebesbeziehung vor. Danach brachte der Nordmazedonier die Salzburgerin dazu, insgesamt rund 130.000 Euro zu überweisen bzw. persönlich zu übergeben.

Der Mann täuschte der Frau zahlreiche Notlagen (Krankheit, die nur durch einen Spezialisten operiert werden könne, Begräbniskosten, Geld für Wohnung, Probleme mit der Polizei am Flughafen etc.) vor.

Insgesamt zwölfmal tauchte der 30-Jährige sowie teilweise ein weiterer 30-jähriger Nordmazedonier an der Wohnadresse der Salzburgerin auf, um Bargeld von ihr abzuholen. Das restliche Geld wurde vom Opfer in rund 150 Transaktionen an insgesamt zwölf verschiedenen Personen bzw. Konten überwiesen.

Dann fingen die Drohungen an

Anfang Juni 2021 wurde die Salzburgerin misstrauisch, wobei sie von dem 30-jährigen Haupttäter telefonisch und via Textnachrichten mit dem Umbringen bedroht und dadurch zu weiteren, zahlreichen Überweisungen genötigt wurde. Im September 2022 fasste die Salzburgerin schlussendlich den Mut, den Sachverhalt bei der Polizei anzuzeigen.

Aufgrund der Ermittlungen, u.a. in Zusammenarbeit mit Europol, konnten zehn weitere Tatverdächtige (29- 64 Jahre alt, drei davon in Österreich wohnhaft) ausgeforscht werden. Insgesamt wurden neben den detaillierten Transaktionsanalysen, rund 20 Chats mit insgesamt 2625 Seiten ausgewertet und zwei Kontensicherstellungen durchgeführt.

Alle Täter werden wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges und der Haupttäter zusätzlich wegen schwerer Erpressung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.