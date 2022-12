Lovescam: Betrüger gab sich als berühmter Musiker aus und erbeutete 56.000 Euro

Eine 71-jährige Oberösterreicherin wurde Opfer von sogenanntem Lovescam-Betrug. Dabei täuschte ein Unbekannter über das Internet die große Liebe vor - sie verlor 56.000 Euro.

Die Frau erstattete am Freitag Anzeige bei der Polizei in Salzburg. Sie gab an, im Sommer diesen Jahres über eine Social-Media-Plattform von einem berühmten klassischen Musiker kontaktiert worden zu sein. Die beiden hätten sich viele Male geschrieben und der "Musiker" täuschte dem Opfer die große Liebe vor. In der Zeit von Ende Juni bis Ende Oktober bat der "Musiker" die 71-Jährige immer wieder um Geld, welches sie ihm auch überwies. Der Oberösterreicherin kamen die Forderungen im Laufe der Zeit immer dubioser vor, weshalb sie letztendlich Anzeige bei der Polizei erstattete. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 56.000 Euro.

Noch vor etwa einer Woche wurden ähnliche Fälle von Internetbetrug in Salzburg bekannt. Eine 66-jährige Lungauerin und eine 34-jährige Pinzgauerin meldeten sich auf unterschiedlichen Datingplattformen an und wurden jeweils von unterschiedlichen Männern angeschrieben. Die Pinzgauerin zahlte insgesamt rund 8000 Euro an ihren "Verehrer", die Lungauerin insgesamt rund 50.000 Euro.

Das steckt hinter dem Lovescam:

Der englische Begriff setzt sich aus den Wörtern "love" (Liebe) und "scam" (Betrug) zusammen. Bei dieser Betrugsform nutzen die Täter die vermeintliche Zuneigung von Frauen und Männern aus, um das Opfer zu Zahlungen zu bewegen. Sie hat sowohl weibliche als auch männliche Opfer. Mittels Telefonaten, E-Mails und anderen Kommunikationsformen der Neuen Medien wird den Opfern eine Art Beziehung vorgespielt und in weiterer Folge werden sie finanziell ausgebeutet.