Ludwig Malter: Rad an Rad mit der Weltspitze

Bei der Para-EM in Berlin sammelte der junge Rennrollstuhlfahrer Ludwig Malter aus Golling wertvolle Erfahrungen für seinen weiteren Weg. Der soll ihn schon 2020 zu den Paralympics nach Tokio führen.

Sechster über 800 und 1500 Meter, Siebter über 200 Meter, Achter über 100 Meter und disqualifiziert über 400 Meter, weil er von seiner Bahn abgekommen war. So lautete Ludwig Malters Bilanz der Para-EM in Berlin vergangene Woche. Die Platzierungen waren für Malter aber letztlich zweitrangig: "Ich bin sehr zufrieden. Mir ging es darum Erfahrung zu sammeln, wie das organisatorisch abläuft bei solchen Großereignissen und wie es ist, gegen die Weltbesten zu fahren. Da kann ich mir einiges abschauen, das hilft mir als Nachwuchsathlet sehr viel weiter."

In Österreich konkurrenzlos

In Österreich hat der 18-jährige Gollinger längst keine wirkliche Konkurrenz mehr - aufgrund der geringen Zahl an Athleten werden hierzulande sogar die Klassen zusammengelegt, Malter tritt auch gegen Thomas Geierspichler an, der eigentlich einen anderen Grad der Behinderung aufweist. Zuletzt hatte Malter Anfang August seine fünf Staatsmeistertitel aus dem Vorjahr über 100, 200, 400, 800 und 1500 Meter verteidigt. "Ich bin insgesamt mit dieser Saison sehr zufrieden, ich hab alle Ziele erreicht, meine Titel verteidigt, die EM-Teilnahme geschafft und österreichische Rekorde über 100, 200, 400 und 800 Meter aufgestellt."

Über die WM zu den Paralympics

Weiter geht es für den jungen Gollinger Athleten im März beim Saisonstart in Dubai: "Mein Ziel für 2019 ist die Junioren-WM im August in der Schweiz, da will ich meine Titel über 800 und 1500 m verteidigen. Und ich möchte es zur Erwachsenen-WM im November in Dubai schaffen, das ist Grundvoraussetzung für die Paralympics 2020 in Tokio."

Untätig wird er natürlich auch im Winter nicht bleiben - ab Ende September geht er wieder für den RSV Basket Salzburg auf Körbejagd.