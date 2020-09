Lücke im Kanal wird nach 17 Jahren geschlossen

Aus gutem Grund war das sumpfige Zeller Becken bis in die 1950er-Jahre fast unbebaut. Dann wuchsen die Stadtteile Schüttdorf und Zellermoos aus dem feuchten Boden. Man stellte die Häuser auf Pfahlgründungen wie in Venedig und verzichtete großteils auf Keller. Manche Bauten sackten ab. So setzte sich ein für den neuen Hochwasserschutz aufgeschütteter Damm um etwa einen Meter.

Entwässerungsgräben gebe es dort schon seit dem 19. Jahrhundert, sagt der Obmann der Wassergenossenschaft Zeller Becken, Helmut Haslinger. Immer wieder hat ...