Lüften führt nicht mehr länger zu Frostbeulen

Erst eiskalt, dann Temperaturen wie im Frühling. Nachdem die Salzburger in den vergangenen Wochen die kalte Polarluft erzittern ließ, können am Wochenende Wintermantel, Handschuhe und Co. erst einmal verräumt werden. Es bleibt mild - warme Luft strömt vom Atlantik und Nordafrika in Richtung Europa. "Am Wochenende sind in Salzburg Temperaturen bis zu 16 Grad zu erwarten", sagt Claudia Riedl, Meteorologin der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik). "Dieses mächtige Hochdruckgebiet über Europa führt zu Frühlingswetter in weiten Teilen Deutschlands, Österreichs ...