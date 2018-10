"Luftschloss auf Kostender Steuerzahler"

FPS-Politiker Markus Steiner ist seit Jahren ein heftiger Kritiker des Projekts "Therme St. Martin". Er geht mit den Verantwortlichen ins Gericht.

Seit 1999 plant die Projekterrichtungsgesellschaft Theba - hinter ihr stehen die sieben Gemeinden des unteren Saalachtals - den Bau einer Therme samt Hotelanlage. 2001 gab es eine Probebohrung, 2004 die Anerkennung des Wassers als "Calcium-Magnesium-Sulfat-Mineral-Thermal-Schwefel-Heilwasser". Seither wurden eine Reihe potenzieller Investoren für ein 40 bis 60 Millionen Euro teures Projekt angekündigt. Doch es wurde nie etwas umgesetzt.

Die letzte große Präsentation erfolgte 2010: Ein deutscher Geschäftsmann - Präsident einer Schweizer Investmentfirma - soll versprochen haben, die Millionen aufstellen zu können. Namen wurden nicht genannt - "die Gruppe wird sich präsentieren, wenn es an die Grundsteinlegung geht", hieß es vor versammelter Presse. Es brauchte jedoch eine Anstoßfinanzierung in Höhe von 380.000 Euro. Diese berappten fünf Unternehmer aus der Region. Aber: Therme gibt es bis heute keine und die 380.000 Euro sind bis heute weg. Der deut- sche Geschäftsmann sitzt nun wegen schweren Betrugs vor einem Salzburger Schöffengericht. Am 22. Oktober geht es weiter.

Seit Jahren ein Kritiker ist der FPS-Politiker Markus Steiner. "Für mich ist das der größte Finanzskandal im Pinzgau, in den gleich sieben Gemeinden involviert sind. Das Ganze hat sicher schon rund 1,3 Millionen Euro gekostet. Und wie ich gehört habe, soll weiter an der Therme festgehalten werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Steuerzahler. Wie kommen sie dazu, eine solche Fehlentscheidung zu finanzieren? Sollte das investierte Geld nicht in die Gemeindekassen zurückfließen, rechne ich mit Rücktritten", so Steiner.

Er frage sich aber auch, was die Oppositionsparteien in den betreffenden Gemeinden über all die Jahre gemacht hätten, so der FPS-Bezirksobmann. "Das muss man auch die Zuständigen in den Überprüfungsausschüssen fragen. Ich habe wenig bis keine Kritik aus den Gemeinden gehört. Vielfach hat die Kontrolle versagt, aber hauptzuständig und verantwortlich sind die Bürgermeister. Haben sie die Öffentlichkeit informiert, haben sie den anderen Fraktionen alles vorgelegt? Ausnehmen möchte ich nur Willi Leitinger in St. Martin und die Grünen in Saalfelden, das waren schon kritische Stimmen."

Steiner will sich die nun zu erstellenden Gemeindebudgets genau anschauen. "Man muss aufpassen, ob diese Verluste nicht gut in einem Zwischenpolster versteckt werden. Es fallen ja weiterhin Kosten an, für Verwaltung und anderes. Im Endeffekt waren alles Luftschlösser. Aus meiner Sicht sind jene Politiker, die immer wieder aufs Weitermachen drängen, völlig untragbar."

Zudem leide auch der örtliche Fußballclub darunter, auf dessen Platz die Therme geplant ist. Der Verein wisse seit 20 Jahren nicht, wie es weitergehe. "Das Clubheim ist feucht, es wurde nie etwas investiert. Die Gemeindevertreter sollten sich das anschauen, der UFC ist gefährdet."