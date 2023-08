Luis Rubiales' Uneinsichtigkeit ist nicht überraschend

Mit einem 1:0 gegen England erkämpften die spanischen Fußballerinnen den ersten Titel bei einer Frauen-Weltmeisterschaft für ihr Land. Eigentlich sollten in den Wochen danach die Spielerinnen des Erfolgsteams Gesprächsthema Nummer eins sein. Stattdessen dominiert in den eineinhalb Wochen seit dem WM-Finale ein Mann die internationalen Schlagzeilen: Luis Rubiales. Der Präsident des spanischen Fußballverbandes hatte nach dem gewonnenen Finalspiel bei der Siegerehrung Offensivspielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. In einem Statement bezeichnete Hermoso den Kuss später als "auf keinen Fall einvernehmlich". Sie habe sich "verletzlich" und als "Opfer eines impuls-getriebenen und sexistischen Übergriffes" gefühlt. Die Profi-Fußballerin hat in Spanien und darüber hinaus Unterstützung von vielen Seiten erhalten. Selbst Regierungschef Pedro Sánchez äußerte seine klare Ablehnung gegenüber Rubiales' Verhalten. Und der Verbandspräsident selbst? Der gibt das Unschuldslamm und zeigte trotz vielseitiger Rücktrittsaufrufe keine Einsicht. Vielmehr sprach der 46-Jährige von "falschem Feminismus" und erklärte, dass er "öffentlich hingerichtet" werde.

Dass ein mächtiger Mann im Fußball-Business derart wenig Einsicht zeigt, wenn er mit dem eigenen Fehlverhalten konfrontiert wird, ist nicht überraschend. Warum sollten mächtige Männer im Sport besser sein als etwa ihre Kollegen aus der Filmbranche oder dem Musikbusiness, die auf MeToo-Vorwürfe regelmäßig uneinsichtig und patzig reagieren. Sehr wohl verwunderlich ist es allerdings, dass sich der Präsident eines weltweit angesehenen Fußballverbandes, in einer der erfolgreichsten Stunden seines Verbandes, derartig daneben benimmt, dass der sportliche Erfolg zur Nebensache wird. Der Frauenfußball hatte es mit dem Turnier in Australien und Neuseeland geschafft, weltweite Begeisterung bei Fans auszulösen. Endlich ging es bei der Frauen-WM nicht mehr um das Geschlecht der Protagonistinnen, sondern um den Sport. Ein Mann hat es nun geschafft, diesen Fokus auf den Sport wieder erlöschen zu lassen.