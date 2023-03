Lukas liebt das Leben

Lukas wog bei seiner Geburt nur ein Kilogramm. Bald stellte sich heraus, dass er an einer Cerebralparese leidet. Der fünfte Sohn von Regina und Anton Eckschlager ist heute zwölf Jahre alt. Das Leben ist sowohl Geschenk als auch Herausforderung.

Der kleine Lukas kam in der 30. Woche mit einer Beeinträchtigung zur Welt. Bild: privat

Regina Eckschlager mit ihrem jüngsten Sohn Lukas. Wenn seine Mama da ist, fühlt er sich am wohlsten.

In seinem Rollstuhl sitzt Lukas vor dem Laptop. Seine Augen folgen Videos und Symbolen vom "Meta Talk"-Programm. "Lukas ist etwa auf dem Stand eines Fünfjährigen. Er beginnt nun mit dem Lernen von Buchstaben und Zahlen", sagt seine Mama Regina Eckschlager. "Er ist eine Frohnatur, und sein größtes Glück sind seine vier älteren Geschwister", sagt sie. Die gelernte Krankenpflegerin aus Haag (NÖ) war nach Abschluss der Krankenpflegeschule in Wien zwei Jahre jobbend und reisend in den USA und Mittelamerika unterwegs.

Wieder retour begann sie bald auf der Herzstation des AKH Wien als Intensiv- und Anästhesieschwester zu arbeiten. "Hier habe ich oft die Grenze zwischen Leben und Tod erlebt", sagt die 50-Jährige. Seit Juni 2022 ist sie 15 Stunden als Hauskrankenpflegerin fürs Hilfswerk im Stützpunkt Hof tätig. "Es macht mir viel Freude. Es ist immer ein kleines Abenteuer, wenn ich zu meinen Klientinnen und Klienten fahre", sagt sie. Nun begleitet sie die Pflege seit 12 Jahren mit ihrem fünften Kind auch Zuhause.

Im Jahr 2000 hat Regina "ihren" Anton geheiratet. Dann kamen zwischen 2002 und 2010 vier Kinder. Die fünfte Schwangerschaft verlief "heftig". Sie erlitt einen Blasensprung in Woche 26, musste daraufhin einen Monat lang liegen. Und dann war er da: Lukas.

Eine Entzündung in der Schwangerschaft

Bald war gewiss, dass das Frühchen nicht gesund war. "Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Gewissheit zu erlangen." Eine Kernspintomographie brachte Klarheit: Er leidet an einer infantilen Cerebralparese, auch Spastik genannt; hervorgerufen wohl durch eine Entzündung in der Schwangerschaft.

"Hier hat Lukas das Schlimmste ausgefasst, eine Tetraparese, die den ganzen Körper betrifft." Erste Anzeichen der Spastik, wie Schluckstörungen, zeigte Lukas mit acht Monaten. "Ich war irrsinnig stark, ich wusste: Man kann Spastik nicht heilen, sondern nur lindern."

Therapie für Mobilisation der Bewegungsmuster

So begann die fünffache Mutter zu diesem Zeitpunkt mit dem Baby vier Mal täglich sogenannte Vojta-Übungen zu machen, um elementare Bewegungsmuster zumindest teilweise zu mobilisieren. "Es war für Lukas unangenehm, und ich habe es so positiv wie möglich besetzt, habe dabei gesungen."

2014 ist bei Lukas noch eine Epilepsie dazugekommen. "Wir hatten immer Angst vor einem Atemstillstand. Der Rettungshubschrauber war oft da, meist in den Morgenstunden."

Hubschraubereinsätze in den Morgenstunden

Sowohl der jüngste Sohn als auch die anderen vier Kinder und ihr Mann Anton - "er war mir immer eine Stütze" - waren total gefordert. Wichtig in der ganzen Zeit sei immer gewesen, "auf die Geschwisterkinder zu schauen. Unsere Kinder haben bei Programmen der Lebenshilfe auch mal ihren Frust ablassen dürfen".

Heute - Lukas ist 12 - stehen für ihn immer noch Dehnübungen und Therapien frühmorgens auf dem Programm, bevor ihn der Samariterbund zwischen 7 und 7.30 Uhr abholt. Er besucht die Schule am Glanbogen für körperbehinderte Kinder.

Eine Ernährungssonde über die Bauchdecke war nie nötig. Das wäre schade, denn er schwört auf Knödel mit Soße und Spaghetti. Sowohl mit der Vojta-Therapie als auch mit dem Gehtrainer "Upsee" aus England hat Lukas große Erfolge erzielt. Hier sind Mama und Sohn mit einem Gurt verbunden und gehen gemeinsame Schritte in einer "Riesensandale"; so wird die Muskulatur gestärkt. "Es macht ihm großen Spaß. Wichtig ist, dass Lukas zumindest kurz auch alleine stehen kann."

Ein Exoskelett für bessere Körperfunktionen

Regina Eckschlagers Vision ist die private Zulassung und Anwendung eines Exoskeletts für ihren Sohn. Mit dem Ganzkörperkorsett könnte Lukas sich aufrecht bewegen. "Das verbessert alle Körperfunktionen."

Spaß macht dem geselligen jungen Mann alles, was Geräusche macht. Er liebt Musik, und bei Songs von Queen beginnt er mit Headbanging. Er fährt gerne mit Auto, Bus und Zug. Und wenn das "Nawi" spricht, dann entkommt ihm ein bgeistertes "Wu".

Draußen fährt er gern mit einem Schiebedreirad, das man beim E-Bike anhängen kann. Dieses kann man leider nicht mehr verwenden, weil Lukas mit seinen 40 kg zu schwer geworden ist. Nun ist ein neues Rad mit Motorantrieb fällig, wo man nebeneinander sitzen und damit längere Radtouren unternehmen kann. Dafür gibt es leider keine Zuschüsse. Kosten: 15.000 Euro.

Minimale Zuschüsse für große Investitionen

Apropos: Für Lukas wurden ein Zubau, die Adaption des Badezimmers, ein Deckenlifter, ein Außenlift und ein Schwenksitz fürs Auto notwendig. Die Kosten waren groß, die Zuschüsse vom Land Salzburg gering; ein Kredit musste aufgenommen werden.

Wer immer sich durch diesen Artikel angesprochen fühlt und beeinträchtigten Kindern und deren Familien zu helfen gedenkt, kann sich bei der Redaktion - Mail erbeten an birgit.egger@svh.at - gerne melden.