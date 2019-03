Lukas Müllauers größter Coup

Der Saalfeldener schrieb in Kanada österreichische Freeski-Geschichte, überraschte mit seinem Weltcupsieg beim "Big Air"-Bewerb. Dabei hatte er diese Disziplin schon abgeschrieben.

Seine erste Reaktion bewegte sich zwischen Ungläubigkeit und grenzenloser Euphorie. "Mir fehlen noch ein bisschen die Worte, und ich muss das Ganze erst realisieren. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich meine Tricks endlich wie gewollt zeigen konnte und bin überglücklich, endlich auf dem Podium stehen zu können - und dann auch noch ganz oben." Das war zuvor noch keinem Österreicher in dieser Sportart gelungen.

Müllauers bestes "Big Air"-Weltcupresultat war zuvor ein 18. Platz gewesen, in der Halfpipe war er 2015 einmal Fünfter. Am Samstag passte bei Lukas Müllauer alles zusammen. Bereits beim ersten der drei Sprünge im Finale - die besten zwei kamen in die Wertung - zeigte er einen nahezu perfekten "Left Dub 1620 Tail Grab" (93 Punkte). "Es ist einer der schwersten Sprünge bei City-Big-Air-Bewerben. Er ist mir auch im Training noch nie so gut gelungen wie dieses Mal."

Nach dem zweiten Sprung lag der 21-Jährige auf Platz zwei hinter einem guten Freund, dem regierenden Weltmeister Fabian Bösch (Schweiz), dann drehte Müllauer den Spieß mit einem weiteren grandiosen Trick um. "Ich habe gewusst, dass ich die Tricks draufhabe, um auf das Podium zu springen. Bei Wettkämpfen lief es aber oft nicht nach Wunsch." Auch dieses Mal startete er in die Qualifikation mit einem schlechten Gefühl - nach seinen bisher "schlimmsten Trainingssprüngen überhaupt". Er sei mit den Bedingungen überhaupt nicht zurecht gekommen. Was er an dem erfolgreichen Wochenende gelernt habe: "Dass ich mich nicht so sehr in schlechte Trainingsleistungen hineinsteigern darf. Das habe ich in der Vergangenheit wahrscheinlich zu oft gemacht. Der Wettkampf ist ein neues Spiel. Es ist dieses Mal ganz gut für mich ausgegangen."

Big Air und Lukas Müllauer - dieses Beziehung war eigentlich schon beendet. Speziell in Richtung der Olympischen Spiele 2018 verlagerte er den Fokus völlig auf Slopestyle und Halfpipe. Doch in der Vorbereitung für diesen Winter fühlte er sich immer wohler dabei, "nur einen Sprung richtig runterzuballern", lernte schnell neue Tricks kennen und lieben. So blieb die Halfpipe außen vor, Slopestyle und Big Air wurden zu seinen Disziplinen. "Eine wahnsinnig gute Entscheidung, ich hätte wirklich was verpasst", sagt Müllauer - und hat damit längst nicht genug: "Jetzt habe ich Blut geleckt."

Ende März will er beim letzten Slopestyle-Weltcup dieser Saison in Silvaplana (Schweiz) an die Leistung anschließen und den Finaleinzug schaffen.