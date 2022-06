Lungau: 64-Jähriger drohte Gattin mit dem Erschießen: Betretungsverbot

Zu einem Fall von häuslicher Gewalt rückten am Freitagabend mehrere Polizeistreifen im Lungau aus. Wie Polizeisprecherin Ingrid Planitzer auf SN-Anfrage am Sonntag mitteilte, hatte ein 64-jähriger Mann in St. Andrä bei einem Streit seiner 58-jährigen Ehefrau gedroht, er werde sie erschießen. Im Anschluss an die Todesdrohung sei der Mann dann geflüchtet - im benachbarten Mariapfarr wurde er schließlich von Polizisten gestellt.

"Bei der Festnahme hatte der Mann keine Waffe bei sich. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er wegen gefährlicher Drohung auf freiem Fuß angezeigt", sagte Planitzer. Die Ehefrau oder anderen Personen seien bei der inkriminierten Tat, zu der es am Freitag gegen 19.30 Uhr gekommen sei, nicht physisch verletzt worden.

Dass die Polizei mit einem größeren Aufgebot und mit Schutzwesten ausgerückt sei, erklärte Planitzer damit, "weil der 64-Jährige legal Waffen besitzt".