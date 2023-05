Lungau als gesündeste Region Österreichs

Hilfswerk-Regionalstellenleiter Franz Bäckenberger ist neuer Obmann beim Verein "G'sund im Lungau".

Mitte Mai fand im Gasthof Gambswirt in Tamsweg eine außerordentliche Generalversammlung des Vereins "G'sund im Lungau" statt. Der scheidende Obmann Facharzt Walter Flatischler begrüßte eine Gruppe von 25 "Mitstreitern" aus unterschiedlichen Institutionen im Sozial- und Gesundheitsbereich, öffentlichen Leben, der Wirtschaft und Politik.

Der Verein, den es mittlerweile 25 Jahre gibt, hat sich zum Ziel gesetzt, die gute Gesundheitsversorgung im Lungau zu erhalten bzw. noch zu verbessern. Franz Bäckenberger: "In den letzten 25 Jahren konnte vieles erreicht und verbessert werden. Der Verein war maßgeblich daran beteiligt, Fachärzte, Therapeuten und andere im Gesundheitsbereich Tätige in den Lungau zu bekommen. So hat Walter Flatischler schon vor 25 Jahren als ,Vordenker' seine Räumlichkeiten auch anderen Fachärzten zur Verfügung gestellt - heute sind diese modernen Gemeinschaftspraxen in Österreich nicht mehr wegzudenken." Weiters fand auf Initiative von Peter Fuchsberger, einem Vorstandsmitglied des Vereins, eine Pflegeausbildung direkt im Lungau statt. Das Gemeinsame und die beste Gesundheitsversorgung für die Lungauerinnen und Lungauer stünden in diesem überparteilichen Verein im Vordergrund.

An diesem Abend wurde die Obmannschaft an Franz Bäckenberger übergeben. In seinen Ausführungen stellte der neue Obmann das Thema Gesundheitsförderung und Prävention in den Mittelpunkt seines Wirkens: "Ziel ist es, die gesunden Lebensjahre der Österreicher bzw. Lungauer zu erhöhen. Momentan verbringen die Österreicher nur 57 Jahre bei guter Gesundheit - ein Drittel des Lebens verbringen sie in Krankheit. "Orientiert man sich an den Schweden, die 73 Jahre bei guter Gesundheit verbringen, dann weiß man, dass es in Österreich noch viel zu tun gibt."

Mithilfe der Community Nurses wird aktuell versucht, in verschiedenen Projekten gemeinsam das Gesundheitsbewusstsein und die Gesundheitskompetenz der Lungauerinnen und Lungauer zu verbessern. "Der gesamte Vorstand mit Allgemeinmediziner Nico Schoklitsch, Rotkreuz-GF Manfred Goritschnig, dem St. Michaeler Altbürgermeister und Kassier Wolfgang Fanninger und einem Kernteam aus rund 15 Health Professionals will das große Ziel, ,den Lungau zur gesündesten Bevölkerung Österreichs' zu machen, in der nächsten Dekade erreichen", sagt der neue Obmann des Vereins "G'sund im Lungau", Franz Bäckenberger.