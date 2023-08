Lungau: Bewohner wurde von Einbrecher aus dem Schlaf geschreckt

Reisezeit ist Einbruchszeit. Dies bestätigt die Kriminalstatistik immer wieder. Sechs Einbruchs- diebstähle im Juli in Mauterndorf und Mariapfarr zeigten, dass die Täter immer dreister werden.

Es kümmert die Eindringlinge nämlich nicht, ob jemand zu Hause ist. Einbrecher haben ganzjährig Saison. Zudem machen viele Situationen Gelegenheitsdiebe. Und zur Urlaubszeit im Sommer, wenn die Häuser unbewohnt sind, besteht erhöhtes Risiko. Die sechs Einbruchsdiebstähle in zwei aufeinanderfolgenden Nächten im Juli ließen aufhorchen. Wertgegenstände und Geld waren vornehmlich im Visier des bzw. der Täter. "Alles, was in eine Tasche passt und unauffällig weggetragen werden kann", so der Lungauer Bezirkspolizeikommandant Felix Gautsch. "Die Vorfälle im Juli dürfen nicht verharmlost werden, aber sie sind kein Grund zur Panik. In puncto Einbrüche ist der Lungau nach wie vor kein Hotspot."

Unbemerkter Einbruch kann Folgen für Opfer haben

Fenster und Türen von Keller und Terrasse sind gern gewählte Einstiegsstellen. Wird das Grundstück noch dazu mit hohen Hecken abgeschirmt und ist schlecht einsehbar, kann dies geradezu eine Einladung sein. Vorsorge kann getroffen werden. "Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster. Die Eindringlinge sind geschickt und haben ihre Methoden, um das Fenster zu öffnen, ohne es zu beschädigen. Und auch wieder zu schließen." Dann gibt es keine offensichtlichen Spuren, die Tat wird oft erst später bemerkt. Ein unbemerkter Einbruch, noch dazu in Anwesenheit des schlafenden Bewohners, kann durchaus belastend für das Opfer sein. Dann sei professionelle Betreuung ratsam.

Das Heim schützen, bedeutet sich selbst schützen. Durch gut verankerte Fenstergitter etwa im Erdgeschoß. Terrassen- und Balkontüren nicht vergessen! Ohne größeren Aufwand nachgerüstet werden können etwa Schließmechanismen an Fenstern. Empfehlenswert ist der Austausch von überstehenden Zylinderschlössern, wie man sie von älteren Häusern kennt. Licht-Zeitschaltuhren in Räumen und Bewegungsmelder sind ebenso einfache wie leistbare Mittel. Briefkästen aus- und Zeitungen wegräumen bei längerer Abwesenheit können vertraute Nachbarn oder Verwandte übernehmen.

Täterkontakt ist zu vermeiden

Wer vom Einbrecher überrascht wird, sollte sich laut äußern und die Polizei anrufen. Wer kein Handy auf dem Nachttisch hat, soll den Anruf improvisieren. "Der Täter weiß nicht, dass nicht real telefoniert wird. Auf keinen Fall aber versuchen, den Täter zu stellen oder festzuhalten. Das erhöht nur das Aggressionspotenzial." 133 sei nach und auch schon während des Einbruchs zu wählen. Gautsch: "Lieber einmal zu oft Alarm schlagen als zu wenig."

Ähnliche Einbruchdiebstähle ereigneten sich im Juli auch im Pinzgau und im Bezirk Spittal an der Drau. Es dürfte sich um "reisende Täter" handeln. Die Hauptsaison für Einbrecher bleibt übrigens der Herbst mit früherer Dämmerungszeit.