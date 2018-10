Lungau Big Band hat Star-Komponisten im Gepäck

Michael Abene ist seit über 50 Jahren Arrangeur, Jazz-Pianist und Plattenproduzent. Aktuell probt er mit der Lungau Big Band. Am 31. Oktober kommt es zum großen Auftritt im Festsaal in Mauterndorf.

Jahr für Jahr kommt die Lungau Big Band mit Solisten aus aller Welt zu Konzerten in die Heimat. Dieses Mal ist es anders. Michael Abene dirigiert bei seinem Gastspiel gleich selbst. Horst Hofer: "Er hat bereits in den 50er Jahren gespielt. Er kennt die Szene und ist in New York groß geworden."

Sein Wirken war mit großartigen Erfolgen geprägt. So arbeitete er mit Größen der Musikwelt wie Liza Minelli, Charles Aznavour, B.B. King und Gary Burton zusammen. Ab 2004 war er Chef-Dirigent der renommierten WDR-Big Band. Sein Album für Patti Austin wurde 2008 mit einem Grammy ausgezeichnet.

Seit 2011 ist Abene Professor für Ensembleleitung-Jazz am "Institut 8 Jazz" der Kunstuni Graz. Gemeinsam mit Richard Sussman verfasste er das Lehrbuch "Jazz Composition and Arranging in the Digital Age", das von der Oxford University Press herausgegeben wurde. Heute schreibt der 76-jährige immer noch und pendelt zwischen Österreich und Amerika.

Unter dem Titel "A man and his music" gibt es ein Best-Of des Ausnahmekönners zu hören. "Es ist für uns nach vielen Solisten im Programm ein neuer Höhepunkt und eine besondere Herausforderung, den Ansprüchen gerecht zu werden."

Und worauf dürfen sich die Besucher besonders freuen? "Seine Musik ist sehr vielfältig und Big Band sowie Jazz wie man es sich nur wünschen kann. Er greift ins Volle mit eigener, aber ansprechender Harmonik. Die Musik ist sehr zugänglich. Michael Abene schöpft aus dem ganzen Wissen die passenden Facetten für die Solisten heraus", sagt Horst Hofer.

Im gemeinsamen Projekt präsentiert die Lungau Big Band unter der Leitung von Michael Abene Highlights aus seinem unglaublich umfangreichen Schaffen.

Das Konzert der Lungau Big Band gemeinsam mit Michael Abene findet am Mittwoch, 31. Oktober, um 20 Uhr im Festsaal in Mauterndorf statt.

Quelle: SN