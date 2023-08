Lungau: Das Angebot Mountainbike neu denken

Die derzeitige Situation des Mountainbike- Wegenetzes im Lungau und die Möglichkeiten, dieses zu modernisieren und mit polysportiven Angeboten zu erweitern, waren Thema eines Interessenaustausches im Almgut.

Vor rund zwanzig Interessierten, darunter Vertreter des Tourismus und der Freizeitwirtschaft, referierten mit Michael Eder (Mountainbike4All) und Adam Dolezal (Hook Hook Hooray) zwei erfahrene Sportanbieter. Im Auftrag der beiden Tourismusverbände beschäftigen sie sich seit letztem Jahr mit Status quo und Modernisierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten des Lungauer Mountainbike-Wegenetzes.

18 offizielle Routen beinhaltet dieses, nach rund zwanzig Jahren sei es an der Zeit, das Angebot neu zu denken. Was in Bike-Parks floriere und der Region gänzlich fehle, sind offizielle Mountainbike-Trails. Eder und sein Projektteam haben recherchiert. "Wir haben 37 Wege aufgezeichnet, die derzeit illegal befahren werden. Das zeigt das Potenzial", so Eder.

Auch die Beschilderung sei zu überdenken. Ein definitives Beispiel zeigen die Referenten anhand der Leisnitzroute auf. "Es gibt nur noch eine kurze Teilstrecke auf Kärntner Seite zu klären, dann wäre die neue Runde fertig." Dass der Fokus breiter gesetzt werden muss und im Miteinander mit anderen Sportarten liegt, wurde mit der Ausweisung der Strecke als "Shared-Trail" verdeutlicht. "Es muss ein Miteinander der jeweiligen Nutzergruppen sein. Reibungspunkte müssen ausgeräumt werden. Bedürfnisse von Wegerhalter und Grundbesitzer müssen ebenso abgedeckt und Lösungen für das Überfahren von Weideflächen bereitgestellt werden." Auch die viel diskutierte Haftungsfrage könne mit der Erlaubnis der Nutzung geklärt werden. "Sobald der Weg offiziell und das Befahren erlaubt ist, ist der Weg auch versichert."

In puncto Sanierungsmaßnahmen wurde vom Projektteam ebenfalls schon Hand angelegt. Letztes Jahr wurden dringende Reparaturen am Bretterweg im Bonner-Gebiet durchgeführt und Überbauungen sowie Übergänge etwa von Matschpassagen in dem Naturgebiet errichtet.

Inputs holte man sich außerdem bei einer Exkursion in die "Wexl-Arena". In dem ehemaligen Skigebiet in St. Corona am Wechsel entstand über die letzten zehn Jahren ein Bike-Park inklusive polysportivem Angebot für eine breite Zielgruppe. Die Exkursion fand Anfang Juli statt. Verantwortliche aus Politik und Tourismus wurden auf Initiative von Eder eingeladen, sich ein Bild von der dortigen Infrastruktur zu machen. "Ein Bike-Park in großer Dimension soll es im Lungau aber nicht werden. Es macht keinen Sinn, Anlagen zu kopieren", sagt Eder. Schon aber sollen bereits in Betrieb befindliche Parks Inputs geben und Orientierungshilfe sein. Die Variante für den Lungau, das Angebot zu erweitern, könnten "Erlebnis-Arenen" sein. Zehn Gebiete mit Potenzial, zu einer "Arena" und somit zur Ganzjahresdestination gestaltet zu werden, wurden vom Projektteam eingehend erörtert. Darunter auch die Gebiete Petersbründl in St. Michael und Begöriach in Mauterndorf, wofür es schon Vorplanungen gibt. Eders Fazit zur Informationsveranstaltung: "Leider sind wenige Interessenten der Einladung gefolgt. Aber vielleicht fühlt sich der eine oder andere nach diesem Abend angesprochen, sich einzubringen."