Lungau: Gefährlicher Löscheinsatz - Raststätte nach Lkw-Brand gesperrt

Ein mit Werkstatt-Abfallartikeln beladener Lkw geriet auf dem Parkplatz der Autobahnraststation "Autogrill Lanschütz" in St. Michael in Brand. Die Feuerwehr ist noch im Einsatz.

Während der Fahrt zwischen dem Katschberg- und Tauerntunnel brach am Montag in einem slowenischen Sattelschlepper, der Gefahrgut geladen hatte, Feuer aus. Der Lenker blieb auf einem Parkplatz stehen. Johannes Pfeifenberger, Bezirkskommandant der Lungauer Feuerwehr: "Wir haben von innen mit Schaum gelöscht. Es handelt sich um Ölfilter und Dosen, aber auch um noch unbekannte gefährliche Substanzen." Die Ladung müsse in andere Container umgeladen werden. Die Feuerwehr St. Michael ist noch bis voraussichtlich 21 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Fahrer erkannte Brand knapp vor dem Tauerntunnel

Der mit Werkstatt-Abfallmaterial beladene Lkw geriet aus bisher ungeklärten Gründen in Brand. Es wurde das Gefahrgutfahrzeug Lungau beigezogen. Der Lkw wurde mit Schaum eingedeckt. Aus Sicherheitsgründen musste die Raststation evakuiert werden. Der Eigentümer der Spedition kam aus Slowenien, um Unklarheiten mit den Frachtpapieren abzuklären. Zielort der Fahrt wäre Hamburg gewesen. "Glücklicherweise hat der Fahrer noch vor dem Tauerntunnel bemerkt, dass das Fahrzeug brennt. Ansonsten hätte es zur Katastrophe kommen können", sagt Johannes Pfeifenberger, Bezirksfeuerwehrkommandant des Lungaus.

Quelle: SN