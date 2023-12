Lungau: 55-Jähriger attackierte Kontrahenten mit Küchenmesser - Opfer außer Lebensgefahr

Ein 55-jähriger Lungauer steht in dringendem Verdacht, am Samstagnachmittag eine 37-Jährigen mit einem Küchenmesser attackiert und ihn im Halsbereich schwer verletzt zu haben. Das teilte die Polizei am Sonntagnachmittag in einer Aussendung mit. Zu der Bluttat kam es demnach in einer Gemeinde im Oberlungau - in der Wohnung des 37-jährigen Opfers.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU Symbolbild.