Lungau-Liebhaberin sorgt fürs Seelenheil

Nach jahrelanger Suche: Die bisherige Oberärztin Eva Mrak wechselt vom KH Schwarzach nach Tamsweg. Sie erfüllt sich damit einen Wunsch.

"Glücksgriff", "Lotto-Sechser", "Weihnachtsgeschenk": In Tamsweg ist die Erleichterung groß, dass demnächst eine Lücke in der medizinischen Versorgung geschlossen wird. Ab Oktober ordiniert mit Eva Mrak wieder eine Kassen-Psychiaterin mit eigener Ordination im Lungau. "Die Gebietskrankenkasse hat diese Stelle mehrmals ausgeschrieben. Aber niemand hat sich beworben", sagt Bürgermeister Georg Gappmayer. Nach Jahren vergeblicher Suche sei man im Lungau "sehr dankbar, weil wir in der Psychiatrie unterversorgt waren", erklärt Gappmayer. "Für uns ist das menschlich und fachlich eine große Bereicherung." Bisher hätten Patienten in die angrenzenden Bezirke ausweichen müssen, zum Teil sogar bis in die Stadt Salzburg.