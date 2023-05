Ein 64-jähriger Motorradlenker konnte nach einem Unfall auf der A10 am Montag gegen 17 Uhr zunächst noch reanimiert werden, verstarb dann aber an der Unfallstelle. Der slowenische Staatsbürger dürfte bei der Mautstelle St. Michael in Fahrtrichtung Süden aufgefahren sein. Aus unbekannter Ursache prallte er rechts gegen die Leitplanke und wurde anschließend 20 Meter weit geschleudert.