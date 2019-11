Lungau: Nach dem Wintereinbruch droht neue Gefahr durch einen Föhnsturm

Bis Donnerstagabend sollten fast alle Haushalte wieder Strom haben. Einige Straßensperren bleiben aber aufrecht. Die Feuerwehren rechnen am Freitag mit weiteren Einsätzen - ein Föhnsturm mit Spitzen bis 130 km/h wird erwartet.

Im Lungau sind die Folgen des ersten Wintereinbruchs auch am Donnerstag nicht gänzlich beseitigt gewesen. Am späten Nachmittag waren noch 180 Haushalte ohne Strom - am Mittwoch waren es bis zu 1000 gewesen. "Die Salzburg AG hat bis 18 Uhr die gesamte Versorgung zugesichert", sagte Katastrophenschutzreferent Philipp Santner. Lediglich in den Ortsteilen Karneralm (Gemeinde Ramingstein) und Schönfeld (Gemeinde Thomatal) sei dies wegen Straßensperren noch nicht möglich. Es handle sich aber um derzeit kaum bewohnte Zweitwohnsitzgebiete.

Manche Verkehrswege sind weiter nicht oder nur eingeschränkt befahrbar. Die L262 Prebersee Straße bleibt ab Haiden bis zur steirischen Landesgrenze wie die L267 Bundschuh Straße ab dem Hochofen-Museum wegen umgestürzter Bäume bis Freitagmittag gesperrt. Die Freigabe der L231 Göriacher Straße wird nicht vor Montag erwartet, teilte das Land am Donnerstag mit. Gesperrt bleibt auch die Südrampe der B99 Katschbergstraße auf Kärntner Seite. Einige Güterwege sind nur erschwert passierbar. Die Straße nach Hintermuhr bleibt ab Fall wegen Lawinengefahr über die Nacht geschlossen.

Der Betrieb der Volksschulen in Ramingstein und Seetal ist nach Behebung des Stromausfalls wieder möglich. Die Schule in St. Andrä bleibt aber auch am Freitag wegen der Gefahr umstürzender Bäume geschlossen.

Feuerwehren und Bezirkshauptmannschaft richteten sich für weitere Einsätze ein. Am Freitag wird ein Föhnsturm mit bis zu 130 km/h erwartet. Die Behörden appellieren, sich nicht in der Nähe von Bäumen aufzuhalten.

