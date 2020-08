Lungau: Nach Jagdfeier mit Moped gestürzt

Ein Wiener ist am Freitag mit einem Moped im Bezirk Tamsweg zu Sturz gekommen.

Der 32-jähriger Mann aus Wien feierte am Nachmittag in Mignitz (Bezirk Tamsweg) mit seinem Bekannten in einer Hütte eine erfolgreiche Jagd. Während der Feier lieh sich der Mann von seinem Bekannten das Moped aus, um eine Runde um einen Fischteich zu fahren. Er bog jedoch dann in die Thomathaler Landesstraße ein und kamm nach einer Fahrt von nur 200 Metern mit dem Fahrzeug zu Sturz und blieb auf der Landesstraße mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und der Verletzte wurde von der Rettung in Landesklinikum Tamsweg verbracht.

Quelle: SN