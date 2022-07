Lungau: Radfahrer überschlug sich mehrmals nach Sturz bei hohem Tempo - schwer verletzt

Der 28-jährige Pole kam am Freitag mit seinem Rad nach Überquerung des Katschbergpasses auf der Talfahrt in Richtung St. Michael von der Fahrbahn ab.

Am Freitag unternahmen zwei polnische Radfahrer eine Tagestour von Villach nach St. Michael im Lungau. Bereits am Nachmittag, nach Überquerung des Katschbergpasses, kam einer der beiden Hobby-Radsportler (28) während der Talfahrt aus bisher unbekanntem Grund mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, stürzte, überschlug sich mehrmals und blieb an Böschung liegen. Sein Begleiter und ein Fahrzeuglenker leisteten dem 28-Jährigen Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Der schwer verletzte Pole wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.