Lungau: Schutzbauten verhinderten Schlimmeres

Bei den letzten Unwetterereignissen im Lungau machten sich die Wildbachverbauungen bezahlt. Gebietsbauleiter Markus Moser im LN-Gespräch.

Starkregenzellen sorgten im Juli auch im Lungau für brenzlige Situationen. Markus Moser, Gebietsbauleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung: "Am 21. Juli waren lokale ortsfeste Gewitter mit Hagel die Auslöser für Murgänge und starken Feststofftransport in den Gemeinden Zederhaus und Thomatal. Jene Gräben wie der Rosadiergraben in Zederhaus konnten durch eine Funktionskette aus Murbrechern, Filter- und Dosierbauwerken 18.000 Kubikmeter Feststoffe zurückhalten. Murgänge auf die A 10 und den Siedlungsgebiet wurden dadurch verhindert." In den letzten Jahren wurden diese Bauwerke auf den Stand der ...