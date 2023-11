Lungau: Wenn Träume wahr werden

Johannes Hofer ist Sportmoderator bei Sky. Beruflich ist er dadurch europaweit unterwegs.

Trotz seiner hochmusikalischen Familienherkunft war die Leidenschaft zur Musik für den heutigen Moderator nur mäßig spürbar. Mit dem Saxofon versuchte er es viele Jahre, doch die Begeisterung für den Sport, insbesondere für Fußball, war größer. Schon im Alter von neun Jahren war Johannes Hofer (34) aus St. Michael klar, eines Tages Sportjournalist zu werden. "Ich bin kein begnadeter Fußballer, aber ich wusste damals schon irgendwann über den Sport berichten zu wollen. Als Kind habe ich davon geträumt meine Lieblingsmannschaft Manchester United, wenn ich Erwachsen bin, zu kommentieren. Nun ist es Normalität regelmäßig mit großen und berühmten Mannschaften zu arbeiten und ihre Spiele zu begleiten."

Johannes Hofer schätzt auch den österreichischen Fußball und findet dieser verkaufe sich sogar unter seinen Wert. "Immerhin befinden wir uns in der Top 10 Liga in Europa." Weshalb Hofer gemeinsam mit seinem Kollegen Johannes Brandl 2018 das Format "Die Abstauber" gründete. Dieses Format lief bis zum Sommer 2023. Ganz nach dem Motto: "Man muss sich nicht schämen, den österreichischen Fußball cool zu finden." Dieser Enthusiasmus für den heimischen Fußball half, die österreichische Fußballszene einem breiteren Publikum näherzubringen und ihr die Anerkennung zu geben, die sie verdient.

Der Job als Sportjournalist sei besonders und herausfordernd: "Ich wollte schon immer da sein ,wo di Musi' spielt." Der Sportmoderator ist beruflich europaweit unterwegs und wechselt von einem Sportereignis zum nächsten und steht dabei permanent im Rampenlicht. Seine Freizeit verbringt Johannes Hofer am liebsten in seiner Heimat mit Radfahren, Skifahren oder Tourengehen. "Je länger ich weg bin, desto intensiver sehne ich mich nach dem Lungau."

Der Sportjournalist hat allen Grund zur Freude: Sein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen und im Dezember erwartet seine Freundin Veronika und er Nachwuchs - einen Sohn.

Zur Person: Seine schulische Laufbahn begann am Bundesgymnasium in Tamsweg. Anschließend studierte Johannes Hofer Publizistik in Wien und schrieb währenddessen für das österreichische Fußballmagazin "Ballesterer". Nach einem Praktikum bei Servus TV arbeitete Hofer zwei Jahre bei Servus "Sport & Talk". Seit über neun Jahren ist der 34-jährige St. Michaeler bei Sky vorwiegend als Fußballkommentator im Einsatz. Seine Hobbies sind Radfahren, Skifahren oder Tourengehen - am liebsten in der Heimat. Hofers persönliches Spielhighlight als Kommentator war das Champions League Achtelfinale im März 2022 - Manchester United gegen Atletico Madrid.