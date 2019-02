Lungauer Autofahrerin fährt auf stehenden Pkw auf: Zwei Verletzte

Am Montagmorgen hat sich in Neggerndorf ein Verkehrsunfall ereignet.

Eine 56-jährige Lungauerin lenkte ihren Pkw von Neggerndorf in Richtung Unternberg. Sie wollte nach eigenen Angaben links in ein Betriebsgelände einfahren und brachte dazu ihren Pkw zum Stillstand, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Eine hinter ihr fahrende 26-jährige Lungauerin fuhr aus noch unbekannter Ursache auf den Pkw der 56-Jährigen auf. Beide Frauen wurden mit Verletzungen mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Tamsweg gebracht. An den Pkws entstand erheblicher Sachschaden.

Quelle: SN