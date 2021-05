Lungauer bauen sich ihr eigenes Insel-Resort in Indonesien

Christian Lechner und Barbara Trattner sind im Paradies angekommen. So bald wie möglich wird ihr Kusu Island Resort in Betrieb gehen.

Es liest sich wie ein Drehbuch für einen Hollywood-Film. Christian Lechner aus Mariapfarr und seine Lebensgefährtin Barbara Trattner aus Weißpriach erfüllten sich einen Lebenstraum. In den nördlichen Molluken in der Region Süd-Halmahera in Indonesien wurden sie fündig und haben jetzt eine Insel mit 41 Hektar für sich allein. "Vor ungefähr 45 Jahren sind die Einwohner auf eine größere Insel übersiedelt. Durch einen Bekannten aus Indonesien wurden wir auf die Insel Kusu aufmerksam", sagt der 48-Jährige im Gespräch mit den Lungauer ...