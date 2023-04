Lungauer Bauernfamilie als Energiepioniere

Franziska und Peter Lassacher haben auf ihrem Hof ein wegweisendes Energiekonzept umgesetzt. Der nächste Schritt soll die völlige Autarkie sein.

Die Lassachers haben in den vergangenen Jahren viel Geld in den familieneigenen Sticklerhof gesteckt. Eine genaue Summe will Jungbauer Peter nicht sagen, sechsstellig sei sie jedenfalls gewesen. In mehreren Schritten entstand eine stattliche Photovoltaikanlage. "Tausend Quadratmeter PV-Fläche und 194 Kilowatt habe ich momentan", sagt der 28-Jährige. Der Ausbau auf 250 KW läuft. "Wir machen die Dächer voll."

Eine Besonderheit ist die moderne Heutrocknung, die den Silo ersetzt hat. Das System ist über zwei Geschoße in das Stallgebäude integriert. ...