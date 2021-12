Lungauer baut glanzvolle Weihnachtskrippen

Die Leidenschaft von Thomas Lanschützer aus Mariapfarr gilt dem Krippen- und Modellbau. Vor gut vier Jahren wurde das Hobby, das er mit seiner Frau Susanne teilt, zum kleinen Nebengewerbe.

In der Werkstatt von Familie Lanschützer in Bruckdorf herrscht das ganze Jahr über Weihnachtsstimmung. Hier trifft Traditionshandwerk auf ein modern ausgestattetes Umfeld. Fein säuberlich geordnet sind Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Griffbereit vorbereitet sind die Kisten mit Materialien wie Moos und Holz sowie Figuren und weitere Klein(st)gegenstände. So bekommt jede Krippe ihre Einzigartigkeit: "Am schönsten aber ist das Gefühl beim Krippenbauen trotzdem im Advent", sagt Thomas Lanschützer, "wenn draußen Schnee liegt und es früh finster wird, ist die Stimmung noch mal so ...