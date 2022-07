Lungauer Bezirkshauptmannschaft ließ von Kindern gebauten "Damm" abreißen

Der Leisnitzbach in Tamsweg ist an manchen Stellen Spielplatz für Kinder. Dass ein Damm aus Steinen behördlich entfernt wurde, sorgt bei Eltern für Unmut. Ein Sachverständiger verteidigt das Vorgehen.

Eva Zemanek lebt mit ihrer Familie im Ortszentrum von Tamsweg. Der Leisnitzbach führt direkt an ihrem Haus vorbei. Ihre Enkeltochter kühlt sich in den Sommermonaten gern im Bach ab, die Kindern aus der Nachbarschaft bauen gelegentlich Staudämme aus Steinen. Als am 21. Juli ein Beamter der Bezirkshauptmannschaft und zwei Bauhofmitarbeiter ankamen, um ein solches Bauwerk zu entfernen, sei sie aus allen Wolken gefallen, sagt Zemanek.

Für sie ist das Einschreiten der Behörde völlig überzogen. "Diese Dämme sind harmlos. ...