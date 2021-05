Lungauer Biofleisch gibt es jetzt im Automaten in Eugendorf

Hannes Hönegger betreibt im Lungau einen Bio-Schlachthof. Coronabedingt sieht er Automaten als eine Chance für landwirtschaftliche Direktvermarkter.

Schon bisher habe er viel Bio-Fleisch an Privatkunden im Flachgau geliefert. Jetzt setzt Hannes Hönegger, der im Lungau einen Bio-Schlachthof betreibt, den nächsten Schritt. Unter der Marke Lungaugold vertreibt er Rindfleisch und Kalbfleisch, Würste, aber auch Speisen im Glas mittels eines Automaten in der Dr.-Hans-Lechner-Siedlung in Eugendorf.

"Mit Corona hat sich das Einkaufsverhalten geändert. Außerdem ist uns die Gastronomie über einen langen Zeitraum als Kunde weggebrochen", so Hönegger, der drei weitere Automaten in Bischofshofen, Saalfelden und Velden am ...