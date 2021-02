Lungauer Fitnesstrainer: "Wir können Teil der Lösung sein"

Vitalcoach Toni Klein spricht im Interview mit den Lungauer Nachrichten über geschlossene Fitnessstudios, Fasten und Mut in schwierigen Zeiten.

Der als Autor und Vitalcoach weit über die Grenzen des Lungaus bekannte Toni Klein betreibt den Gesundheitsclub in Tamsweg. Gemeinsam mit Franz Pirker sorgt er auch im "MY GYM" in St. Michael für Fitness. Im Gespräch mit den Lungauer Nachrichten geht der 43-Jährige auf die aktuelle Situation ein.

Redaktion: Bei den Öffnungsschritten der Regierung spielen Fitnessstudios vorerst keine Rolle. Was halten Sie davon?Toni Klein: Krisen bieten immer auch wieder Chancen. Man kann sich neu fokussieren. Äußere Umstände kann ...