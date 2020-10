Lungauer Fohlen reist von Lessach nach Los Angeles

Zehn Tage wird Schwarzflecktiger- Noriker Herrick Vulkan XIX. unterwegs sein, bevor er sein neues Zuhause in den USA erreicht.

Ein bisschen Wehmut war schon dabei, als am Dienstag ein großer Pferdetransporter beim Trattner-Bergbauernhof der Familie Winkler in Lessach hielt. Denn dann hieß es Abschied nehmen von Herrick Vulkan. Mit seiner weißen Fellfarbe und den dunklen Flecken darauf hat der heuer am 30. März geborene Hengst das Herz seiner neuen Besitzerin schon im Sommer erobert. "Er wurde schon im Juli verkauft, wir haben ihn jetzt noch so lange am Hof behalten, bis er sechs Monate und damit alt genug für ...