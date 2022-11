Lungauer Kasmandln dürfen wieder in die Stuben

Generationenübergreifend wird der Kasmandl-Brauch in Lintsching bei St. Andrä gelebt. Dort tragen die Kinder stolz die Hörner, die früher schon ihre Eltern am Kopf hatten. Sennerin, Halter, Stier, Kranzkuh, Zwergerl mit der Laterne, Kalben und der Totenkopf-Träger sind am 10. November wieder im Ortsteil Lintsching unterwegs.

Für Schnuraus und Rahmkoch - das Mitbringsel der Lungauer Kasmandln - ist traditionell die Mutter der Sennerin zuständig. Heuer Maria Moser: "Es ist bei uns in Lintsching schon etwas ganz Besonderes. Brauch ...