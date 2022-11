Lungauer Lehrerin schickte einem Schüler Nacktbilder: Prozess

Laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft Salzburg hatte die Pädagogin auch versucht, geschlechtliche Handlungen an dem zu den Vorfallszeiten offenbar 14-jährigen Schüler vorzunehmen.

Wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses (Paragraf 212 Strafgesetzbuch) muss sich am kommenden Freitag eine Lungauer Lehrerin in einem Prozess am Landesgericht Salzburg verantworten. Laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft habe die seit Bekanntwerden der Vorwürfe nicht mehr unterrichtende Pädagogin im Dezember 2020 sowie im März 2021 jeweils versucht, an einem minderjährigen Schüler geschlechtliche Handlungen vorzunehmen. Der Bursch war damals offenbar 14 Jahre alt.

Konkret soll sie dem Schüler Nacktfotos von sich geschickt haben und auch von ihm verlangt haben, er solle ...