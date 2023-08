Lungauer mit 1,74 Promille touchierte mit seinem Pkw ein parkendes Auto - ausgeforscht

Ein erheblich betrunkener 57-jähriger touchierte am Mittwochvormittag mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße in Zederhaus ein parkendes Fahrzeug. Kurz nach der Unfallstelle hielt der Mann an und nahm Kontakt mit Zeugen auf. Als der Lenker dann ohne Meldung an die Polizei wieder weiterfuhr, meldeten Zeugen den Unfall bei der Polizei.

BILD: SN/ROBERT RATZER Symbolbild.