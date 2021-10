Lungauer Polizist am achthöchsten Berg

Noch im Mai musste Rupert Hauer eine Tour auf den Mount Everest coronabedingt stoppen. Nun stand er auf dem 8163 Meter hohen Manaslu.

"Am 19. September in München gestartet, am 1. Oktober am Gipfel des Manaslu. Alle sechs Teilnehmer, acht Sherpas und ich konnten den Gipfel erreichen. Es herrschte traumhaftes Wetter und wir waren die einzige Gruppe an diesem Tag auf dem Berg. Könnte nicht besser laufen." Diese Nachricht schickte der Lungauer Polizist Rupert Hauer, der bereits drei Mal auf dem Gipfel des Everest gestanden ist, aus Nepal an seine vielen Freunde.

Die Expedition auf den 8163 Meter hohen Manaslu, immerhin ...