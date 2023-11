Lungauer Skigebiete hoffen auf Saisonauftakt am 7. Dezember

Aufgrund der frühen kühlen Temperaturen ist die Stimmung in den drei Lungauer Skigebieten positiv. Wenn es die Witterung zulässt, ist am Katschberg der Auftakt früher. Obertauern eröffnet am Freitag.

Ab Mitte September laufen die Vorbereitungen auf die jeweils kommende Skisaison auf Hochtouren. Am Fanningberg ist Geschäftsführer Anton Sagmeister mit seiner "Mannschaft" gestellt: "Die Vorbereitungen sind so weit abgeschlossen. Während der Sommermonate haben wir Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Außerdem haben wir Pistenverbesserungen vorgenommen. Es handelt sich um Maßnahmen, um Schnee zu sparen." 35 Mitarbeiter sorgen am Fanningberg für einen reibungslosen Skibetrieb. "Wir sind wieder gut aufgestellt. Wir hoffen auf eine gute neue Saison. Der vergangene Winter war eine Top-Saison, ohne Einschränkungen", sagt Sagmeister.

Im Skigebiet Großeck-Speiereck der Bergbahnen Lungau sorgen rund 50 Mitarbeiter für einen uneingeschränkten Skibetrieb. GF Philipp Steinlechner: "Die Stimmung ist sehr positiv. Durch den Schneefall war der Kartenvorverkauf sehr angeregt. Die ersten Schneefotos kursierten kurz darauf im Internet. Es gibt große Vorfreude aufs Skifahren."

Die größten sichtbaren Veränderungen gibt es am Katschberg. Dort wurde die Notentleerung eines Speicherteiches nachgerüstet. GF Josef Bogensperger: "Es handelt sich um den Speicherteich vom Aineck in Richtung Rennweg. Jeder Teich muss im Notfall in 72 Stunden entleerbar sein. Alle 30 Jahre wird das Wasserrecht wiedergenehmigt. Dabei muss man den Stand der Technik nachweisen. 2029 wäre es bei uns so weit. Wir haben jedoch schon jetzt reagiert." Insgesamt gibt es im Skigebiet Katschberg/Aineck fünf Speicherteiche. "Mit diesem Umbau erfüllen wir jetzt für alle Teiche die Kriterien."

Weiters wurden am Katschberg rund 50 der 700 Schneelanzen sowie 25 Schneekanonen getauscht: "Dadurch ergibt sich ein geringerer Stromverbrauch, es entsteht weniger Lärm und wir produzieren sogar mehr Schnee." Das Tourengehen ist im Lungau weiterhin im Skigebiet Großeck-Speiereck geduldet. Steinlechner: "Sofern die zehn FIS-Regeln eingehalten werden und ein geordneter Aufstieg am Pistenrand erfolgt. Unsere Skitourenabende, jeweils mittwochs zur Speiereckhütte und freitags zur Peterbaueralm, wird es ab circa Weihnachten wieder geben."

Am Aineck wurde die Orientierungsbeleuchtung für die Abendtour am Montag von der Landesumweltanwaltschaft untersagt. "Auch unsere Berufung beim Verwaltungsgerichtshof wurde abgelehnt. Die Beleuchtung sei wegen Lichtverschmutzung nicht genehmigungsfähig", sagt Bogensperger. Seit dem Sommer bezahlt man auf dem Parkplatz P1 am Katschberg übrigens fünf Euro Parkgebühr: "Es ist ein Pilotprojekt. In Besitz einer gültigen Skikarte ist das Parken weiterhin kostenlos. Unsere Parkplätze sind in erster Linie für unsere Skigäste reserviert."

Eine Tageskarte kostet am Fanningberg und im Skigebiet Großeck-Speiereck 54 Euro, in der Zwischensaison 52 Euro, und am Katschberg/Aineck gleichbleibend 62,50: "Im Preis-Leistungs-Vergleich zu anderen Regionen sind wir bestimmt ganz vorn dabei, bedenkt man die 2,5-fachen Stromkosten ab 1. Jänner, die um 10,2 Prozent höheren Lohnkosten und die gestiegenen Spritkosten", sind sich alle drei Geschäftsführer einig, die den Wintergästen übrigens auch eine unkomplizierte Anreise mit dem kostenlosen Skibus empfehlen.

Offizieller Saisonbeginn, sofern es die Witterung zulässt, ist am Fanningberg und am Großeck-Speiereck am 7. Dezember. Im Skigebiet Katschberg eventuell sogar früher. Obertauern startet am Freitag in die Wintersaison 2023/24.