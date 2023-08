Lungauer stellten sich bei Porthole Rodeo "Schlagloch-Ritt"

Zehn junge Lungauer, fünf alte Autos, zwölf Tage, dreizehn Länder, das war die abenteuerliche, nicht ungefährlichen Reise durch den Balkan. Die Route beim "Schlagloch-Ritt" wird selbst gewählt, sie führt auf schlechtesten Straßen und zumeist offroad durchs Niemandsland.

Sie wollten das Abenteuer, sie haben es beim Pothole (Englisch für Schlagloch) Rodeo Balkan bekommen. Die gemeinsame Reise der zehn jungen Lungauer, zu denen unterwegs noch Max und Moritz aus dem Erzgebirge stießen, war nicht ohne Risiko. Doch umso prägender für Lebenseinstellung, Weltanschauung und Gemeinschaft.

Es sind so viele Erlebnisse, Eindrücke und Vorkommnisse, die nach der Rückkehr erst einmal verarbeitet werden mussten. "Kein Tag gleicht dem anderen. Du lebst in den Tag hinein und ein Erlebnis jagt das andere", erzählt Ulrich Stiegler, "mit jedem neuen Tag ist der Vortag wie in einer Schublade. Du musst ihn erst wieder hervorholen, um alles zu verarbeiten." Der 26-jährige St. Margarethener ist den Roadtrip durch den Balkan bereits 2018 gefahren. Nun, gemeinsam mit elf Kollegen, war es wieder etwas anderes.

Gekannt haben sich die "Lungauner", so der Teamname, nur flüchtig. Zufällig und nach und nach erfuhr der eine von der Teilnahme des anderen.

Miteinander wurden dann bereits vorab die Autos safaritauglich gemacht. "Das Auto muss mindestens zwanzig Jahre alt sein oder 500.000 Kilometer haben. Du musst es selbst vorbereiten und das Pickerl machen, so sind die Regeln", sagt Ulrich. Mussten die Karren doch in Summe 5400 Kilometer von der Anfahrt zum Startpunkt in der Südsteiermark und Rückfahrt vom Zielort auf der Insel Krk in Kroatien durchhalten. Zwischendrin gab es sieben Checkpoints und "Lost Places", die angefahren werden mussten. Einzige Orientierungshilfe: Offline-Karten und das Roadbook des Veranstalters.

Alles Nötige für die Tour war in den Autos verstaut. Mit Ausnahme von zwei Nächten wurde wild campiert. So mussten die Autos für den Rodeoritt mit Campingausrüstung und Proviant ebenso "gesattelt" werden wie mit Werkzeug und diversen Ersatzteilen. Im Nachhinein mit der Erkenntnis, dass jedes einzelne Utensil wichtig war. Kaputte Reifen und Stoßdämpfer, verlorene Auspuffe und Unterbodenbleche: Im Zusammenhalt wurde jedes Problem gelöst. "Sämtliche technische Gebrechen haben wir repariert." Eine "Dusche" war ebenso am Auto montiert wie Zusatzscheinwerfer, die sich zum Ausleuchten der Wege als unverzichtbar erwiesen. Einen Kühlschrank gab es auch. Und ein Team war gar ohne Klimaanlage durch das heiße Land unterwegs.

"Verrückt musst du schon sein, aber wir wollten eben Action. Dieses Erlebnis hat mit jedem von uns etwas gemacht. Man sieht die Welt anders, sieht, wie gut es uns geht und wie arm die Menschen in diesen Ländern sind, und doch sind sie so zufrieden und jeder ist freundlich. Da bekommst du ein schlechtes Gewissen", so Ulrich. Die Folgen des Jugoslawienkrieges sind noch sichtbar, die knappe Infrastruktur, das karge Land: Die Erfahrung hat die Truppe - allesamt ordentlich im Beruf und im Leben stehende junge Männer - zusammengeschweißt.

Prägend ist auch der karitative Gedanke des Pothole Rodeo Balkan. Mit den Teilnahmegebühren werden zwei Kinderheime in Albanien unterstützt. Diese haben die Lungauer auch besucht.