Lungauer wandert zu den Sternen

BILD: SN/SW Den Biosphärenpark-Botschafter Ortner faszinieren die Sterne.

Lichtmessungen im Biosphärenpark Seit drei Jahren befindet sich auf der Schule in Tamsweg eine Station zur Lichtmessung, eine weitere ist im Riedingtal bei Zederhaus installiert und in Bälde werde eine Station in Mariapfarr in Betrieb gehen. "Ein Vorzeigeprojekt war der Weg von der Burg Mauterndorf zum Skilift. Dort wurde auf weniger stark lichterzeugende Beleuchtung umgestellt", so der Lungauer. Durch die Lichtmessungen könne man erheben, wie hell der Nachthimmel ist und damit Rückschlüsse auf bereits ergriffene Maßnahmen ziehen (kleines Bild oben). Die Daten werden ans Land Salzburg geschickt und wissenschaftlich weiterverarbeitet. Will man mehr zum Thema wissen, empfiehlt Ortner "Die Paten der Nacht", eine gemeinnützige Organisation zur Eindämmung der Lichtverschmutzung mit Sitz in Deutschland.

BILD: SN/SW/ORTNER Beim Messen der Helligkeit am Nachthimmel.

Zum Beobachten des Nachthimmels kam der Lungauer hobbymäßig. Sein autodidaktisches Wissen eignete er sich neben seiner Arbeit in der Druckerei an. Besonders die Vogel- und die Sternenkunde haben es ihm angetan, ebenso wie die Fotografie. In Zukunft wäre er gern als Naturfotograf unterwegs. "Den Lungau macht die wundervolle und gut erhaltene Natur so wertvoll", sagt er. "In Zederhaus und Muhr gibt es de facto keine Lichtverschmutzung."

BILD: SN/SW Es kann schon mal bis zu minus 15 Grad kalt werden.