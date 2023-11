Donnerstagabend wurden die Zivildiener des Jahres in Wien ausgezeichnet. Sebastian Meißnitzer hatte gleich eine ganze Schar an Fans mit, die aus Tamsweg angereist ist.

Bei der Lebenshilfe-Werkstätte in Tamsweg haben sie ihren „Zivi“ Sebastian Meißnitzer ins Herz geschlossen.

Rund 14.000 junge Burschen absolvieren jährlich in Österreich den Zivildienst. Etwa 900 davon sind es in Salzburg. Die meisten Zuteilungen gibt es für das Rettungswesen. Rund 40 Prozent der jungen Männer werden dort eingesetzt, 27 Prozent sind es in der ...