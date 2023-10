Lungauerin von falschem Bankangestellten um 60.000 Euro geprellt

Eine 67-jährige Lungauerin wurde Opfer eines dreisten Telefonbetrugs - und dabei um insgesamt gleich 60.000 Euro gebracht.

Bereits Anfang Oktober hatte ein unbekannter Mann die Frau am Telefon kontaktiert und sich als Bankangestellter ausgegeben. Der unbekannte Anrufer gaukelte der Pensionistin laut Polizeibericht geschickt vor, er müsse "ihr Konto bereinigen" - dazu benötige er ihre Zugangsdaten.

In der Folge wurden dann vom Konto der 67-Jährigen in 65 einzelnen Transaktionen insgesamt 60.000 Euro auf verschiedenste Konten im In- und Ausland überwiesen. Am 16. Oktober erstattete die Lungauerin dann Anzeige bei der Exekutive.

Stefan Hasler von der Pressestelle der Salzburger Polizei rät eindringlich dazu, "niemals Bankdaten bekannt zu geben - egal ob man in Anrufen oder schriftlich - etwa per SMS oder E-Mail - dazu aufgefordert wird". Kein seriöses Unternehmen oder Bankinstitut fordere Kunden telefonisch auf, die Zugangsdaten preiszugeben. Falls ein Kontoinhaber eine verdächtige Behebung oder Abbuchung bemerke, solle er sofort die Polizei einschalten.