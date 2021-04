Lungauerin geht auch mit 94 Jahren jede Woche zum Friseur

Waschen und föhnen. Seit über 30 Jahren besucht Hildegard Mezera wöchentlich den Friseur.

Seit zweieinhalb Jahren wohnt Hildegard Mezera im frisch generalrestaurierten Haus ihres Sohnes Karl in der Murgasse. In den zweiten Stock gelangt sie barrierefrei mit dem Aufzug. Seit der Pension - also seit über 30 Jahren - geht sie jede Woche zum Friseur. "Gerade auch im Alter möchte ich auf mein äußeres Wert legen. Muss ja nicht jeder schon von der Ferne sehen, wie alt man ist. Mein Friseurbesuch wurde zur Gewohnheit wie Zähne putzen", schmunzelt die 94-Jährige im LN-Gespräch.

...