Lungauerin sagt Bewegungsmangel bei Kindern den Kampf an

Marina Petzlberger lädt Kinder während des Lockdowns zum Turnunterricht via Internet ein.

Marina Petzlberger hat ihr eigenes Fitnesstraining entwickelt. Es basiert auf Tanzchoreografien, vor allem Kinder lieben das spielerische Sportprogramm. In mehreren Lungauer Volksschulen und Kindergärten hält Petzlberger regelmäßig Kurse ab. Um die Heranwachsenden auch in der Phase des Lockdowns fit zu halten, hat sie ein Onlinetraining ausgearbeitet. "Ich bin selbst zweifache Mama und weiß, wie wichtig es für Kinder ist, sich zu bewegen, gerade in Stressphasen."

Petzlberger hat alle Volksschulen und Kindergärten im Bezirk angeschrieben, auch per Video lädt ...