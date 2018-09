Lungauerin stürzte beim Schwammerlsuchen in den Tod

Tragödie in Muhr: 66-Jährige stürzte über steiles Felsgelände. Bruder fand sie tot in einem Bachbett.

Eine 66-jährige Frau aus St. Michael wurde am Freitag im Gemeindegebiet von Muhr tot in einem Bachbett aufgefunden. Die Lungauerin war bereits am Mittwoch zur Schwammerlsuche ins Gebiet Hemerach-Schattseite nahe der sogenannten Fuchsfarm aufgebrochen und nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Ein Landwirt bemerkte Freitag Früh den - noch immer unverändert abgestellten - Pkw der Frau und verständigte ihre Familienangehörigen. Der Bruder der 66-Jährigen machte sich auf die Suche und fand seine Schwester schließlich tot in einem Bachbett. Sie dürfte im steilem Waldgelände ausgerutscht, dann 20 Meter durch fast senkrechtes felsiges Gelände abgestürzt und schließlich weitere 40 Meter in das Bachbett hinuntergeschlittert sein. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen.

Quelle: SN